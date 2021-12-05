Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

SON DAKİKA HABERİ: Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.

Haberler - NTV Haber 05.12.2021 - 18:27

Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

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Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.

Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

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