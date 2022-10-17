Bartın Amasra'daki maden faciasını 6 savcı soruşturacak (Bartın için Araştırma Komisyonu)

Türkiye, Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitiren 41 madencinin yasını tutuyor.



Amasra'daki madende yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı.

Maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla delillerin bulunduğu maden sahası giriş ve çıkışlara kapatıldı.

FACİA SORUŞTURMASINI 6 SAVCI YÜRÜTECEK



Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

BARTIN İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU



Ak Parti yarın maden faciasını araştırmak için komisyon kurulması önergesi verecek.

BAKANLIK DA SORUŞTURMA EKİBİNİ GENİŞLETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti.

Bartın Emniyet Müdürlüğünce de uzman personelin içinde olduğu özel ekip oluşturuldu.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE METAN GAZI ÖLÇÜM CİHAZLARINA EL KONULDU

Güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.



İlk tespit, aniden yükselen metan gazının bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu ilk patlamanın meydana geldiği, basınç ile havalanan kömür tozu bulutunun alev alması yangının başladığı yönünde.



Soruşturma kapsamında madendeki metan gazı dedektörlerine el konuldu. Dedektörlerin yeterli olup olmadığı, düzgün şekilde çalışıp çalışmadığının araştırılması için bilirkişi görevlendirildi.

KONTROLLÜ PATLAMA SIRASINDA KAZA MI OLDU?



Savcıların araştırdığı bir başka iddia ise kontrollü patlatma sırasında metan gazının alev alması.

Maden sahalarında kömür damarlarının gevşetilmesi için dinamitle kontrollü patlamalar gerçekleştiriliyor.

Otomatik gaz dedektörü bulunmayan bu sahada ölçüm yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

MADENCİLERİN VE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İFADELERİ ALINIYOR

Soruşturma kapsamında işletme yetkililerinin ve madencilerin de ifadelerine başvuruluyor.

BAKAN YANIK: SORUŞTURMA SONUCUNDA KUSUR VARSA GEREĞİ YAPILIR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Yanık, bakanlık psikososyal ekibinin, yaralıları takip ve ailelere destek konusunda orada olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kurum ve kuruluşlar olarak ilk andan itibaren biz de afet müdahale kapsamındaki sorumlu bakanlıklardan biri olarak çok yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, ilgili personelimiz, hızlıca olay yerine intikal etti.

Şu anda incelemeler devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Kazayla alakalı sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Bu ayrı. Yapılması gereken ne varsa, bunu açık yüreklilikle milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız, soruşturmanın sonunda çıkan sonuca göre, bir kusur ve sorumluluk varsa bunun gereği yapılır. Onun dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz."



7 MADENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Ekim'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" bilgisini paylaştı.



VİDEO: FACİA ÖNLENEBİLİR MİYDİ?