Bartın hava durumu: AFAD'dan sağanak ve taşkın uyarısı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Ancak Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Batı Karadeniz'de sel ve taşkın uyarısı yapılan kentlerden biri de Bartın. İşte Bartın'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

VALİ'DEN SEL VE TAŞKIN UYARISI

Meteoroloji verilerine göre Bartın'la saatlik hava durumu tahmini

Bartın Valisi Nurtaç Arslan kentteki hava durumu nedeniyle vatandaşları uyardı. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar ve AFAD Başkanlığının da talimatları gereğince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 26 çalışma grubunu İl AFAD merkezinde göreve başlattıklarını söyledi.

Kentte cumartesi günü metrekareye 98 kilogram, pazar günü de 44 kilogram yağış düştüğünü aktaran Arslan, "Yarın (Pazartesi) daha fazla yağış düşmesini bekliyoruz" demişti.

EVLERİ VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.



Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.



Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.



Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.



Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.



Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

BARTIN'DA KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

SEL SULARI KÖPRÜYÜ GÖTÜRDÜ