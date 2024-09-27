Bartın Irmağı'nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Irmağın Kemerköprü mevkisindeki bölümünde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.



Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.



Bartın Belediyesi tarafından da oksijen seviyesini artırmak amacıyla ırmağa temiz su salındı.

