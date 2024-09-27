Bartın Irmağı'nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Irmağın Kemerköprü mevkisindeki bölümünde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

 Belediyesi tarafından da oksijen seviyesini artırmak amacıyla ırmağa temiz su salındı.

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıda böyle yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...