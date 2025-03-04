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Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu suyla denizin rengi değişti

Kar yağışlarının ardından Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi kahverengiye döndü.

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu suyla denizin rengi değişti

Batı Karadeniz'de geçen hafta yağan sonrası iki gün etkili olan yağmurda ’da metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Ilgaz Dağları’ndan doğup, Bartın’ın dağlık alanlarından geçen 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü noktada denizin rengi değişti, kahverengiye döndü. 

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu suyla denizin rengi değişti - 1

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

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