Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bartın ve Düzce'de yeni idare mahkemeleri kurulacak ve yargı çevreleri belirlenecek.

Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca ve 'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü 'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

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