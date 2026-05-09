Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 33 şüpheli tutuklandı
09.05.2026 16:43
Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi ise serbest bırakıldı.
Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla 33 şüpheli tutuklandı. Üç kişiyse adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara maruz bırakıldı.
Olay Amasra'da yaşandı. İlçede yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtildi.
Başlatılan soruşturma kapsamda 10'u çocuk yaştaki 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hazırlanan iddianamenin kabulüyle birlikte yargılama başladı. Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dokuzu çocuk yaştaki 33 şüpheli tutuklandı.
Mahkeme üç kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
"HUKUKİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTE"
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.
Başsavcılık açıklamasında, "Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir." hatırlatması yapıldı.