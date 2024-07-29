Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve kızı, komşuları tarafından kurtarıldı.

Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

'ın Ulus ilçesi Çerde köyünde Fatma Yıldız'ın (86) kızıyla yaşadığı 2 katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın, evin tamamına sıçradı.

Dün saat 20.30 sıralarında çıkan yangını gören yan binadaki komşuları Şenol Yıldız, eve girerek Fatma Yıldız ile kızı A.Y.'yi dışarıya çıkardı.

Anne ile kızı yara almadan kurtulurken, evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş da köylüler tarafından çıkarıldı.

Haber verilmesi ile köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

, ekipler ve köyde yaşayanların müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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