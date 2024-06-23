Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Selçuk E. (20) idaresindeki otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil D. (74) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile Hanife D. (71), Berat Y. (19) ve Erol K. (19) yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berat Y. ve Hanife D. de kurtarılamadı.



Erol K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.