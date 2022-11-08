Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağına iki atama

Bartın'da grizu patlaması sonucu 42 işçinin öldüğü Amasra Müessese Müdürlüğü'nde üretimden sorumlu müdür yardımcısı ve işletme müdürü atamaları yapıldı. Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi üretimden sorumlu müdür yardımcısı; Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Batuhan Yaşar ise işletme müdürü olarak atandı.

Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağına iki atama

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Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından Amasra Müessese Müdürlüğü'ne atamalar yapıldı.

TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi’yi Amasra Müessese Müdürlüğü'ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atadı.

Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Batuhan Yaşar’ın ise Amasra Müessese Müdürlüğü’ne işletme müdürü olarak ataması yapıldı.

Yamudi ve Yaşar’ın görevlerine başladıkları öğrenildi.

Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağına iki atama - 1

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.

Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'' suçundan tutuklanmalarına karar verilmişti.

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