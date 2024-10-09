Bartın’da 564 yıllık cami yandı

Kaldırım Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ahşap tarihi Hasandede Camii’nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Cemaat öğle namazından çıktıktan sonra caminin çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çatıyı saran alevler nedeniyle caminin yanındaki çam ağacı kesildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla camiyi saran alevler kontrol altına alındı. Yangında cami kullanılamaz hale geldi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da olay yerine gelerek ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı.



Caminin 1889 ve 1904 yıllarında çıkan yangınlarda da zarar gördüğü ve yapılan tadilatların ardından kullanıma açıldığı öğrenildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

