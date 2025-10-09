Bartın'da ağaçlar bir yılda ikinci kez çiçek açtı

Bartın'da bu yıl mayıs ayının son günlerinde çiçek açmaya başlayan ağaçlar, sonbaharda da yeniden çiçek açmaya başladı. Bartın'ın Ulus ilçesi Dörekler köyünde Mehmet Güneş ve eşi Kezban Güneş'in bahçesindeki can eriği ağacı, nisan ayından 6 ay sonra yeniden çiçek açtı.

Bahçesinde yetiştirdiği erik ağacının ekim ayında yeniden çiçeklendiğini belirten Mehmet Güneş, "Havalar güzel gidiyor. Yalancı bahar havası var. Bunun etkisiyle çiçek açtı. Daha önceki tecrübelerimden yola çıkarak tomurcuğa dönüyor havalar bozuyor kış geliyor. Bitki meyve veremeden dökülüyor tekrar" dedi.

Güneş çiftinin komşuları Sinan Yalçın ise, "Ağaçlar baharda gibi çiçek açmış. Allah'ın hikmeti. Bu sene erik yiyemedik. Bu ağaç da çiçeklenmiş ekim ayında" şeklinde konuştu.