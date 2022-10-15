Bartın'da (Amasra) maden ocağında grizu patlaması: 40 can kaybı

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında 40 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.



Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Son bilgilere göre patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. 11 yaralıdan 5'inin tedavisi Bartın'da sürüyor. 5'i entübe edilen 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

KAYIP İŞÇİ ARANIYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bir madencimizle ilgili bir belirsizlik var. Bu madencimizi arama çalışmaları sürüyor'' açıklamasında bulundu.

GALERİ YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de galerideki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

EKSİ 300 KOTTA YANGIN



Eksi 300 kottaki yangını da sürdüğü bildirildi. Havalandırma kanallarından çıkan dumanlar nedeniyle bölgede gökyüzünü duman kapladı. Ekipler yangın ve karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar.

BAKANLAR BÖLGEDE

içişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bölgede incelemelerini sürdürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ



Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.



Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi.



Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.



KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.



BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ BÖLGEDE



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.



Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN'A GİDİYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere bugün Bartın'a gideceği bildirildi.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÖLGEYE GİDİYOR



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gidecek.



MHP'den yapılan açıklamada, Durmaz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye gideceği belirtildi.

CHP DE HEYET GÖNDERİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını iptal ederek, Bartın'a gideceği duyuruldu.

