Bartın'da anız ateşi şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı
Bartın'da tarlada yakılan anız ateşinin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Bartın'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yan tarafındaki tarlada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Tarlada yakılan anız ateşi şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Öte yandan anız ateşini yakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.
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