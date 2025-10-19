Bartın'da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Tarlaağzı Limanı'ndan avlanmak için Uzunay 2 isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.
Tekne sahibi Tayfun Uça, güçlükle tuttuğu köpek balığını tekneye çıkarttı.
Uça, yakaladığı köpek balığını daha sonra tekrar denize bıraktı.
