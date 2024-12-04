Bartın'da baraka yangını

Çaydüzü Mahallesi Balamba mevkisinde, Hüsnü C.'nin (56) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Hüsnü C.'nin cesedine ulaşıldı.



Barakanın yandığını haber alarak olay yerine gelen Hüsnü C'nin ablası Sema B. sinir krizi geçirdi.



Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.