Bartın'da denizde kirlilik ve mazot kokusu: İnceleme başlatıldı
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde denize girenler, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.
Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak da bölgede incelemede bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.
Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle denize girmek yasaklandı.
Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde tabaka oluştuğunu ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu söyledi.
Özbey, durumun insanları sağlık açısından tehdit edebileceğini belirterek, ailece denize girmediklerini kaydetti.
Bedirhan Erdoğan da tatil beldesinde ikamet ettiğini, atık ve koku nedeniyle denize giremediğini belirtti.
Vali Arslan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile İnkumu sahilinde incelemede bulundu.
Gazetecilere açıklama yapan Arslan, vatandaşların 112 üzerinden denizde kirlilik olduğu yönündeki ihbarı üzerine ilgili bütün ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
Kendilerinin de sahada inceleme yapmak üzere bölgeye geldiklerini belirten Arslan, "İlk tespitlerimize göre maalesef denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Çok üzücü bir olay." ifadesini kullandı.
Arslan, kirliliğin 500 metre mesafede sahil kenarına ulaştığını dile getirerek, "Bu noktada biz kirliliğe kimin sebep olduğu yönünde araştırmalarımıza başladık. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çevre, Şehircilik İl Müdürü ile beraber bu çalışmaları yürütüyor. Atığa neyin sebep olduğunu, kimin yaptığını tespit etmeye çalışacağız ama çok zor olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.
İnkumu'nun Bartın'ın turizm cennetlerinden biri olduğunu belirten Arslan, "Özellikle turizm sezonunda böyle bir olayın yaşanması bizi derinden üzdü ama idari ve adli tahkikatları yapacağız. Tabii ki ilk etapta bu kirliliği nasıl temizleriz ona bakacağız. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.
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