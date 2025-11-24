Bartın'da dereye devrilen arabada iki kişi boğularak öldü

Bartın'da dereye devrilen araçta iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bartın-Arıt yolu Okçular mevkisinde meydana geldi.

Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz yönetimindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğuldukları belirlendi.