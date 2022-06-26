Bartın'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Bartın Valiliği,  kentte beklenen şiddetli yağış ve sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 21:22

Bartın'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

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'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

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