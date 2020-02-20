Bartın'da fabrika yangını

Bartın’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda yangın çıktı.İl ve ilçe belediyelerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Kurtköy mevkisinde bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

İlk olarak Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmaları başarılı olmayınca, olay yerine Ulus ilçesi, Abdipaşa ve Kozcağız beldeleriyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinden de takviye ekipler gönderildi.



Karabük ilinden de köpük takviyesinin sağlandığı yangın nedeniyle, gece gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ambulanslar da olay yerinde hazır bekletiliyor.



Diğer yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamazken, bölgede yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.