Bartın'da feci kaza: Hiranur'un durumu ağır
Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Küçük Hiranur, kazada ağır yaralandı.
Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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