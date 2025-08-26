Bartın'da feci olay: Ayağına tomruk düştü, kalp krizi geçirip öldü

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyü Samurlu Mahallesi Ötegeçe mevkisindeki ormanda dün saat 18.00 sıralarında Nail Aytar (63) ayağına tomruk düşmesi sonucu yaralandı.

Orman işinde çalışan ve aynı zamanda Elmacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nail Aytar'ın yardım istemesi üzerine bölgede çalışan yeğeni Tahir Aytar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Nail Aytar gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda kalp krizi geçirdi.

Aytar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail Aytar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.