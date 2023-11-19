Bartın'da fırtına nedeniyle tekne battı, kafenin çatısı uçtu

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli tekne battı, Amasra Kalesi'ndeki kafenin çatısı uçtu.

Bartın'da fırtına nedeniyle tekne battı, kafenin çatısı uçtu

Büyük Liman'da bağlı bulunan yelkenli tekne, olumsuz hava şartlarıyla yükselen dalgaların etkisiyle suya gömüldü.

Amasra Kalesi'nde faaliyet gösteren kafenin çatısı da kuvvetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Olayda yaralanan olmadı.

Limanda incelemede bulunan Vali Nurtaç Arslan, gazetecilere, cuma gününden itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülke genelindeki 66 il için uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Bartın'da fırtına nedeniyle tekne battı, kafenin çatısı uçtu - 1

Vali Arslan, bu iller arasındaki için de kuvvetli fırtına beklendiğinin bildirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uyarıyı hem valilik hem de yerel basınımız aracılığı ile vatandaşlarımıza aktarmıştık. Bugün fırtına çok daha fazla seyrediyor. Şu anda Amasra'mızda bir teknemiz su aldı. Diğer teknelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Fırtınanın ilerleyen saatlerinde etkisini biraz daha arttırdıktan sonra gece saatlerinde etkisini azaltacağını söylememiz gerekir. Şu an ilimizde başka herhangi bir olumsuz durumumuz yok."

VİDEO: BARTIN'DA FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...