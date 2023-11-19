Bartın'da fırtına nedeniyle tekne battı, kafenin çatısı uçtu

Vali Arslan, bu iller arasındaki Bartın için de kuvvetli fırtına beklendiğinin bildirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu uyarıyı hem valilik hem de yerel basınımız aracılığı ile vatandaşlarımıza aktarmıştık. Bugün fırtına çok daha fazla seyrediyor. Şu anda Amasra'mızda bir teknemiz su aldı. Diğer teknelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Fırtınanın ilerleyen saatlerinde etkisini biraz daha arttırdıktan sonra gece saatlerinde etkisini azaltacağını söylememiz gerekir. Şu an ilimizde başka herhangi bir olumsuz durumumuz yok."

VİDEO: BARTIN'DA FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

