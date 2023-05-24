Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü

Bartın'da oğlu işteyken üst katta oturan gelininin evine gelen esnafı öldüren kayınpeder, yakalandı.

Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü

'ın Kozcağız beldesinde 58 yaşındaki şüpheli, oğlu işteyken gelinin evine gelen esnafı göğsünden bıçakladı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada T.K.’nin evine gitti.

TARTIŞMA CİNAYETİ GETİRDİ

Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı.

Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü - 1

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAYINPEDER VE GELİN GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.’yi gözaltına aldı.

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