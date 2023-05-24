Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde 58 yaşındaki şüpheli, oğlu işteyken gelinin evine gelen esnafı göğsünden bıçakladı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada T.K.’nin evine gitti.

TARTIŞMA CİNAYETİ GETİRDİ

Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı.