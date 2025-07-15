Bartın'da kadın cinayeti: Eski eşini bıçakla öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı

Bartın'da Erdinç Asan, bir ay önce boşandığı Fati Asan'ı bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu da ağır yaraladı.

Bartın'da kadın cinayeti: Eski eşini bıçakla öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı

'da 61 yaşındaki Erdinç Asan, bir yıl önce evlenip, bir ay önce boşandığı 46 yaşındaki Fati Asan'ın evine gitti.

Erdinç Asan, tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve ekibi sevk edilirken, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti.

Kızı Ebru Emeksizoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

YAKALANDI

Öte yandan şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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