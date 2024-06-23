Bartın'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü C.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken ile diğer araçtan çıkarılan E.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Bartın Sinop kara yolunun 20. kilometresinde Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden C.D yönetimindeki araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kazada hayatını kaybeden Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve ağır yaralı E.K'nin arkadaş olduğu ve Kurucaşile tarafını gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtilirken, diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife Demir ile yaralı sürücü C.D'nin bir yakınlarının düğününden geldikleri öğrenildi. Ölenlerin olay yerine gelen yakınları acı haberi alınca büyük acı yaşadı.

Feci kazanın ardından Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Jandarma ekipleri ise yolda başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.