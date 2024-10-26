Bartın'da maden ocağında göçük: 1 ölü

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Bartın'da maden ocağında göçük: 1 ölü

'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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