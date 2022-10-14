Bartın'da maden patlaması | Türk Kızılay: Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için bölgedeki hastanelere ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevklerinin yapıldığını ve şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

Bartın'da maden patlaması | Türk Kızılay: Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır

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Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: 14 can kaybı

Bartın'da (Amasra) maden ocağında : 14 can kaybı

'ın Amasra ilçesinde, Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, maden ocağında patlama meydana geldi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu an için acil kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen patlama sonrası Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."

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