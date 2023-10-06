Bartın'da mezarlıkta ayı paniği

"AYININ BAĞIRMASINI DUYMUŞ"



Olay günü Fatma Gün’ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olaya ilişkin “Baktık mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. Ya toprak üzerine yığıldı ya da araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezarlığa hayvanlarına bakmaya gelen bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi incelediler, resim çektiler.” dedi.



OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI



Mezarlıkta fotoğraflar çeken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerinde de duran jandarma ekiplerinin ilk araştırmalarında daha önce de mezarlıkta ayı görüldüğü ve mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.