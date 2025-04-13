Bartın'da nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 iş makinesi ve 34 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



SOĞUCAKSU GEÇİDİ’NDE YOĞUN KAR



Öte yandan Bartın-Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor