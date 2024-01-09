Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

'da sabah saatlerinde İnkum belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya verdi.

Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı.

Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu - 1

Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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