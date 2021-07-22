Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası

Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alana cisim düştüğü yönündeki ihbar üzerine arama çalışması yapan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Kadıköy Ömeroğlu Mahallesi sakinlerinden Satı Çelik, evde oturduğu sırada ormanlık alana alev topu şeklinde bir cisim düştüğü yönünde, köy muhtarı ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.



Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ile jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı. Ekiplerin, köylülerin de katılımıyla drone destekli yaptığı arama çalışmasında, herhangi bulguya rastlanmadı.



Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, "Drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık." dedi.



Köy sakini Sadık Kılıç ise "Akşam saatlerinde gökyüzünden alev topu gibi süzüle süzüle ormanlık alana bir cisim indi. Sonrasında bir duman çıkmadı ama büyük bir şeydi." diye konuştu.