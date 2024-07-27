Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Bartın'da yağmur nedeniyle yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Darıören köyünden istikametine seyreden U.B. yönetimindeki 16 ACJ 109 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, ağaçlara çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa uçtu.

Ters dönen aracın içerisinde yaklaşık 30 dakika mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün kullandığı otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.

Maddi hasar meydana gelen araç, ön kaportasına sıkışan ağaç dalları ile birlikte ırmaktan çıkarıldı.

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