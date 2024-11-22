Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Bartın'dan Karabük istikametine giden O.B.Y. idaresindeki otomobil, Apdipaşa mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin İ'ye (48) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Emin İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.