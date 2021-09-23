Bartın'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 1yaralı

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'dan Bartın'a giden Efe Tur'a ait yolcu otobüsü yağıştan kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek Akmanlar köyü mevkisinde bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi.

Kaza yerine giden sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri otomobilde sıkışan 2 kişiyi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkardı.



Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özdemir, eşi Emine Özdemir ve otobüsteki yedek şoför Halit Uğur hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Nuri Ercan yaralandı.



İncelemelerin ardından cenazeler Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı şoför tedavi altına alındı.



Gazeteyle firma ismini kapatmaya çalışan firma görevlilerini polis ekipleri uzaklaştırdı.