Bartın'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Bartın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Murat C'nin (43) kullandığı 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç, -Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde aynı yönde giden Zeki Ö. (52) yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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