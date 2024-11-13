Bartın'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Bartın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Murat C'nin (43) kullandığı 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde aynı yönde giden Zeki Ö. (52) yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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