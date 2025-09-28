Bartın'da polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı
Bartın'da polisten kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Bartın'da kaçan sürücü, kovalamaca ile yakalandı.
B.C. yönetimindeki otomobil, Asma Köprüsü yakınlarında devriye atan polis ekibini görünce hızını arttırarak, kaçmaya başladı.
Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı.
Polis araçları tarafından kıskaca alına sürücü yakalandı.
Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Yasal işlem başlatılan sürücü hakkında para cezası kesildiği öğrenildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Polis Adliye
- Bartın