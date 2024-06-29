Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

, saat 23.00 sıralarında Karaman köyü Hasanlar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yarattığı kıvılcımların ardından ormanda yangın çıktı.

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve Kurucaşile itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ormandan fındık bahçesine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan küle döndü.

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