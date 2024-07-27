Bartın'da sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu

Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bartın'da sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Orduyeri Köprüsü alt geçidi su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin tıkanan mazgalları temizlemesi ve suyu tahliye etmesinin ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

AFAD ekipleri ise kent merkezi Çaydüzü Mahallesi'nde belediye durağında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Yağışın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildiren yetkililer, ani su baskını ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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