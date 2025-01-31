Bartın'da sahte rapor operasyonu: Sağlık Bakanlığından soruşturma açıklaması

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 kişinin kamu ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi.



Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.



Savcılık tarafından 17 kişiden 8 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere, 8 kişi de denetimli serbestlik şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDNA AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Ocak 2025'te "Bartın'da 'sahte rapor' operasyonu: Sağlık çalışanları dahil 17 gözaltı" başlıklı bir haberin medyada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.