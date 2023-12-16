Bartın'da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün muhtarla gönderdiği yazıda şöyle denildi:



“Epçilerkadı köyünde çıkan şap hastalığına istinaden harita üzerinde yapılan çalışa sonucunda coğrafi oluşum ve doğal setler göz önüne alınarak, 12 köyde koruma, 39 köy ise gözetim bölgesi ilan edilmiştir."