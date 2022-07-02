Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2022 - 05:36

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

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'da 3 gün denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada ilde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edildi.

Halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

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