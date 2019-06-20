Bartın'da öğleden sonra başlayan yağış sele neden oldu. Hasankadı beldesinde bazı evleri çamurlu sel suları bastı. Kozcağız ve Hasankadı yolu ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz" dedi.