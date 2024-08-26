Bartın'da şiddetli yağış! Yollar göle döndü

Bartın'da sabah erken saatlerde başlayan yağış nedeniyle yollar gölete döndü. Sürücüler su biriken yollarda zor anlar yaşadı.

Bartın'da şiddetli yağış! Yollar göle döndü

'da sabahın ilk ışıklarından itibaren gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. zaman zaman şiddetini arttıran yağışta tıkanan mazgallar nedeniyle yollar gölete döndü.

nedeniyle yayalar, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağışa rağmen araç ve uyarı işaretleri ile su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tedbir alan karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yaklaşık 3 saat süren yağış etkisini azaltarak yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Öte yandan kazaya davetiye çıkaran su birikintileri ve kaygan yol nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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