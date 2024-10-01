Bartın'da taşkınlara karşı kum çuvallarıyla set oluşturuldu

Kent merkezinde Yalı mevkiinden geçen ırmağın taşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ve belediye ekipleri bazı noktalarda kum torbalarıyla setler oluşturuyor.



Kent merkezinde metrekareye 50 kg yağışın düştüğü ve hala devam eden yağmur yağışında bazı bölgelerde ise DSİ ekipleri sel taşkınlarına karşı kayalarla set oluşturuyor.