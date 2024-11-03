Bartın'da tonlarca palamut yollara döküldü

Olay, Budakdüzü mevkiinde gerçekleşti. Kapağın açıldığını fark eden sürücü, tırı güvenli bir alana çekerek durumu yetkililere bildirdi. Çift şeritli yolun bir şeridi balık ve buz kalıpları nedeniyle kapandı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaya devam etti.

