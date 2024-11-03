Bartın'da tonlarca palamut yollara döküldü
Bartın-Karabük yolunda seyir halinde olan M.K. yönetimindeki tırın kasasının kapağı açılınca, kasalar içindeki tonlarca palamut yola döküldü.
Olay, Budakdüzü mevkiinde gerçekleşti. Kapağın açıldığını fark eden sürücü, tırı güvenli bir alana çekerek durumu yetkililere bildirdi. Çift şeritli yolun bir şeridi balık ve buz kalıpları nedeniyle kapandı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaya devam etti.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Tır sürücüsü ve yardım çağırdığı kişiler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yola saçılan balıkları toplamaya başladı.
Toplama ve yol temizleme çalışmalarının ardından yolun tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Tırda yaklaşık 3 milyon TL değerinde palamut taşındığı, yarıya yakınının ise yola döküldüğü öğrenildi.
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