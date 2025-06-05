Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bartın-Karabük yolu Kirazlıköprü tüneller mevkiinde meydana geldi.



Bartın'dan Karabük yönüne giden Hüseyin Eser'in (34) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Tuncay Seferoğlu (48) yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Kazada Hüseyin Eser ile diğer araç sürücüsü Tuncay Sefeoğlu, eşi Hatice Seferoğlu (46) ve kızı Ceyda Seferoğlu (9) yaralandı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralılardan Hatice Sefeoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.