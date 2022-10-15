Bartın’da umutlu bekleyiş

Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun işlettiği maden ocağındaki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi. Patlama sırasında mesaide olmayan maden işçileri, bölgeye gelerek arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Bartın’da umutlu bekleyiş

’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Amasra’da maden ocağında meydana gelen sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.

Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi. İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...