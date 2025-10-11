Bartın'da yağış etkili oluyor

Bartın il merkezi ve ilçelerinde yaklaşık bir haftadır devam eden sağanak yağış son 3 günde ise şiddetini arttırdı. Zaman zaman bardaktan boşanırcasına yağan sağanak nedeniyle, Bartın Irmağı'nın seviyesi yükseldi. Son ayların en yüksek seviyesine ulaşan ırmağın rengi de değişti. Irmak çamur renginde akarken zaman zaman ise üstünde köpüklenme dikkat çekti. Daha önce büyük sellere neden olan Bartın Irmağı, taşkın ihtimaline karşı zaman zaman polis, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri tarafından kontrol edilerek, seviyesi takip ediliyor. Günlerdir devam eden yağışa rağmen ırmağın taşkın noktasına ulaşmadığı belirtildi.



Gece ve gündüz devam eden ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanaklar nedeniyle yollarda ise su birikintileri oluştu. Bazı yollar ise küçük çaplı gölete döndü. Yağış nedeniyle araçlar ve yayalar zor anlar da yaşadı.



Meteorolojinin sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptığı Bartın'daki şiddetli yağışların Pazartesinden akşamına kadar devam edeceği belirtilirken önümüzdeki hafta içinde ise yağış şiddetinin azalması bekleniyor.