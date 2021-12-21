Bartın'da yoğun kar yağışı: Bartın-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da gün içerisinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın'dan Kastamonu'ya geçmek isteyen sürücüler Amasra'ya geldiklerinde kar engeliyle karşılaştı.

Polis ekipleri, dağ yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığını belirterek birçok sürücüyü yoldan geri çevirdi.

Kendilerinden yollar açılana kadar beklenilmesi istendiğini belirten vatandaşlar, yol açılana kadar geceyi benzin istasyonlarında geçireceklerini ifade etti.